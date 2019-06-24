У Зеленского похвастались успехами. Чем ему гордиться?
20 июня прошел первый месяц президентства Владимира Зеленского. Команда Зе поспешила с видеотчетом.
Смотрите сами.
Оценили? А теперь погнали по пунктам.
1. "Возобновил полноценную работу ТКГ в Минске и подготовил переговоры в нормандском формате"
Еще до выборов Владимир Зеленский обещал решить проблему войны на Донбассе. Путем переговоров и "информационной войны". С "инфомвойной" пока не задалось. С переговорами тоже. В первую очередь удивляет состав делегации во главе с Леонидом Кучмой. Тот уже успел оскандалиться своим заявлением о "безответности" ВСУ. Общественность пришла в ярость, что сыграло явно не на пользу президенту.
Владимир Зеленский и Леонид Кучма обсуждают вопрос Донбасса
Другой вопрос, даст ли свои плоды Минск. Ответ известен: вряд ли.
Однако помимо Минска, возможен еще и нормандский формат. Президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал свою поддержку. Но что это меняет? Ничего. Из позитива лишь отметим, что Зеленский отказался от прямых переговоров с боевиками.
Встреча Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского
А как иначе? Такие беседы чреваты губительными последствиями как для самого гаранта, так и для страны.
2. "Заверил международных партнеров в том, что курс Украины на евроинтеграцию неизменный"
После первых поездок Зеленского за рубеж, многие политологи отметили, что риторика нового президента мало чем отличается от слов Порошенко. Однако есть один нюанс: при Зеленском глубокой интеграции на Запад ожидать не стоит. Хотя она не светила бы нам и при любом другом президенте.
Президент Украины приветствует канцлера ФРГ Ангелу Меркель
Не так давно глава МИД Украины Павел Климкин ясно заявил, что Украина вступит в ЕС не раньше 2035 г. Правда, почему он об этом молчал перед выборами президента - загадка истории (на самом деле нет - прим.ред).
3. - "Подал в Раду 16 законопроектов, которые обещал во время предвыборной кампании"
За прошедший месяц Зеленский сделал целый ряд инициатив, однако ни одну из них парламент принять так и не удосужился.
Так, ВРУ оставила прежними глав СБУ, Минобороны и МИДа, мотивируя это тем, что гарант не предложил им замену.
Президент на встрече с лидерами парламентских фракций
4. "Развеял мифы о дефолте"
Месяц назад Игорь Коломойский заявил, что Украине стоит объявить дефолт. На фоне слухов о денационализации ПриватБанка и завершения миссии МВФ это подлило немало масла в огонь.
Команда Зе же поспешила заявить, что дефолта не будет и переживать за гривну не стоит. Если верить курсу валют, на данный момент этим словам можно поверить.
5. "По запросу общества распустил Раду VIII созыва, выиграв судебный процесс в КСУ - начал процесс масштабной перезагрузки системы власти"
Сразу после инаугурации Владимир Зеленский заявил о необходимости распустить Раду и реформировать избирательную систему. Последнее предложение парламент успешно провалил. А вот что касается деятельность ВРУ, то с ее роспуском гарант медлить не стал.
Президент подписал соответствующий указ, мотивируя его законность отсутствием коалиции с 2016 г. Конституционный суд поддержал президента и уже 21 июля нас ждут досрочные выборы в парламент.
Согласно соцопросам, "Слуга народа" имеет все шансы одержать сокрушительную победу, набрав более 40% голосов.
6. "Подал в Раду законопроект об отмене формулы Роттердам+ и ее превращении в Роттердам-"
О ликвидации скандальной схемы на днях заявил представитель президент в Кабмине Андрей Герус. Однако о каких-либо глубоких деталях столь значительного достижения он скромно умолчал.
7. "Открыл улицу Банковую для людей и установил новую норму обращения к президенту - по имени"
Открытая Банковая
Октрытие Банковой действительно стало одним из первых решений ВАЗа. В то же время Зеленский не позабыл усилить свой кортеж. К тому же вскоре президент и вовсе намерен переехать в Украинский дом.
Выводы
Новый президент сделал лишь первые шаги на политическом поприще. За месяц работы гаранта сложно составить целостную картину. Что из всего этого получится - покажет лишь будущее. Колесо истории лишь делает очередной поворот. А вот куда - другой вопрос.