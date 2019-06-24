У Зеленского похвастались успехами. Чем ему гордиться?

У Зеленского похвастались успехами. Чем ему гордиться?

20 июня прошел первый месяц президентства Владимира Зеленского. Команда Зе поспешила с видеотчетом.

Смотрите сами.

Оценили? А теперь погнали по пунктам.

1. "Возобновил полноценную работу ТКГ в Минске и подготовил переговоры в нормандском формате"

Еще до выборов Владимир Зеленский обещал решить проблему войны на Донбассе. Путем переговоров и "информационной войны". С "инфомвойной" пока не задалось. С переговорами тоже. В первую очередь удивляет состав делегации во главе с Леонидом Кучмой. Тот уже успел оскандалиться своим заявлением о "безответности" ВСУ. Общественность пришла в ярость, что сыграло явно не на пользу президенту.

Владимир Зеленский и Леонид Кучма обсуждают вопрос Донбасса

Другой вопрос, даст ли свои плоды Минск. Ответ известен: вряд ли.

Однако помимо Минска, возможен еще и нормандский формат. Президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал свою поддержку. Но что это меняет? Ничего. Из позитива лишь отметим, что Зеленский отказался от прямых переговоров с боевиками.

Встреча Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского

А как иначе? Такие беседы чреваты губительными последствиями как для самого гаранта, так и для страны.

2. "Заверил международных партнеров в том, что курс Украины на евроинтеграцию неизменный"

После первых поездок Зеленского за рубеж, многие политологи отметили, что риторика нового президента мало чем отличается от слов Порошенко. Однако есть один нюанс: при Зеленском глубокой интеграции на Запад ожидать не стоит. Хотя она не светила бы нам и при любом другом президенте.

Президент Украины приветствует канцлера ФРГ Ангелу Меркель

Не так давно глава МИД Украины Павел Климкин ясно заявил, что Украина вступит в ЕС не раньше 2035 г. Правда, почему он об этом молчал перед выборами президента - загадка истории (на самом деле нет - прим.ред).

3. - "Подал в Раду 16 законопроектов, которые обещал во время предвыборной кампании"

За прошедший месяц Зеленский сделал целый ряд инициатив, однако ни одну из них парламент принять так и не удосужился.

Так, ВРУ оставила прежними глав СБУ, Минобороны и МИДа, мотивируя это тем, что гарант не предложил им замену.

Президент на встрече с лидерами парламентских фракций

4. "Развеял мифы о дефолте"

Месяц назад Игорь Коломойский заявил, что Украине стоит объявить дефолт. На фоне слухов о денационализации ПриватБанка и завершения миссии МВФ это подлило немало масла в огонь.

Команда Зе же поспешила заявить, что дефолта не будет и переживать за гривну не стоит. Если верить курсу валют, на данный момент этим словам можно поверить.

5. "По запросу общества распустил Раду VIII созыва, выиграв судебный процесс в КСУ - начал процесс масштабной перезагрузки системы власти"

Сразу после инаугурации Владимир Зеленский заявил о необходимости распустить Раду и реформировать избирательную систему. Последнее предложение парламент успешно провалил. А вот что касается деятельность ВРУ, то с ее роспуском гарант медлить не стал.

Президент подписал соответствующий указ, мотивируя его законность отсутствием коалиции с 2016 г. Конституционный суд поддержал президента и уже 21 июля нас ждут досрочные выборы в парламент.

Согласно соцопросам, "Слуга народа" имеет все шансы одержать сокрушительную победу, набрав более 40% голосов.

6. "Подал в Раду законопроект об отмене формулы Роттердам+ и ее превращении в Роттердам-"

О ликвидации скандальной схемы на днях заявил представитель президент в Кабмине Андрей Герус. Однако о каких-либо глубоких деталях столь значительного достижения он скромно умолчал.

7. "Открыл улицу Банковую для людей и установил новую норму обращения к президенту - по имени"

Открытая Банковая

Октрытие Банковой действительно стало одним из первых решений ВАЗа. В то же время Зеленский не позабыл усилить свой кортеж. К тому же вскоре президент и вовсе намерен переехать в Украинский дом.

Выводы

Новый президент сделал лишь первые шаги на политическом поприще. За месяц работы гаранта сложно составить целостную картину. Что из всего этого получится - покажет лишь будущее. Колесо истории лишь делает очередной поворот. А вот куда - другой вопрос.