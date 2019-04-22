Зеленский президент: что станет с Украиной

Зеленский президент: что станет с Украиной

21 апреля Владимир Зеленский с огромным отрывом победил действующего гаранта Петра Порошенко. Началась новая эпоха, эпоха шестого президента Украины. Куда она нас приведет - на Запад или Восток ?

Внешнеполитическую программу команды Зе определить достаточно сложно. Оно и понятно: зацикливание на едином курсе "Запад или Восток" лишь сузило бы электоральное поле шоумена.

Но по кусочкам все же можно сложить пазл будущей внешней политики Зеленского.

НАТО отменяется ?

Quo vadis, Domine? (с) Генрик Сенкевич "Камо грядеши"

Если Петр Порошенко четко позиционировал себя как проводника в ЕС и НАТО, то шоумен оказался гораздо более сдержанным в своих высказываниях.

Выступая в роли vox populi (лат. гласа народа) Зеленский заявлял, что в Альянс Украина вступит лишь после референдума и лишь при условии, что "нас там ждут".

Однако отвергать руку Запада он не спешил. Еще задолго до второго тура, желая заручиться поддержкой проевропейского электората, комик договорился о встречи с президентом Франции. Эммануэль Макрон радо принял Зеленского ...на три часа раньше, чем Порошенко. Судя по всему встреча ему понравилась: французский президент одним из первых поздравил Зеленского с победой.

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским

Что касается ФРГ, то тут ситуация обстоит еще сложнее. Ранее ХДС (правящая партия в Германии – прим. ред) просила Команду Зе прояснить взгляды своего лидера. Получили ли немцы разьяснение - не совсем понятно. Однако после поражения Порошенко Меркель все же решилась выразить свою официальную позицию.

"Правительство Германии продолжит активно поддерживать Украину, особенно в ее праве на суверенитет и территориальную целостность", - заявила госпожа канцлер.

И как не вспомнить США

Мировой оплот свободы также последовал примеру Германии.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и дальше поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности и отражения агрессии", - написал в Twitter спецпедставитель Госдепа США Курт Волкер.

Вроде, с Западом все более-менее ясно. Им нужна стабильная Украина, пусть и с отобранным у нее Крымом и войной на Донбассе. По сути, наши союзники в очередной раз прочли ту же мантру, что и всегда. Мантра мантрой, но все же поддержка.

Поэтому в интересах самой же администрации Зе поддерживать хорошие отношения с упомянутыми странами. Опасения вызывает лишь волна популизма, захлестнувшая в последние годы Европу. При новых режимах вести диалог с ними может стать гораздо сложнее.

Теперь переходим к другому важному игроку – России.

Украина vs Россия: война бесконечности

РФ своего интереса в украинских выборах особо и не скрывала. Уже после победы Зеленского глава МИД РФ Мария Захарова заявила следующее:

"При понимании всего мирового закулисья, всё равно скажу: Украина может осуществить перезагрузку. Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенациональной повестки".

Однако рано пока России раскатывать губу. Вполне ожидаемо, что о "союзе" Украины и России ВАЗ ничего не говорил. Но и отказываться от переговоров с агрессором будущий политик тоже не собирается.

Уже сразу после оглашения данных экзитполов, Зеленский заявил, что освобождение украинских военных является его приоритетной задачей на внешней арене. Каким путем? Вот ответ:

"В любом случае в нормандском формате. В любом случае Минский процесс - мы будем перезагружать его. Я думаю, что у нас будут замены кадровые. Это будет минский формат, мы будем идти до конца ради того, чтобы прекратить огонь, чтобы наших парней вернуть живыми. Также наша задача - вернуть военных, всех военнопленных. Первая задача - вернуть наших моряков", - заявил уже не комик.

Зеленский стоит на коленях перед матерями погибших солдат. Дебаты на НСК "Олимпийский", Киев, 19 апреля 2019 года.

Будет ли он ради этого вставать на колени перед Путиным, будущий гарант не уточнил.

Что можно сказать по этому поводу? Вряд ли команда Зе откажется от услуг Медведчука. И что бы там ни говорил Зеленский, его риторика слабо отличается от того, что обещал Порошенко.

Камнем преткновения для будущего политика по прежнему окажутся Донбасс и Крым. Хотя касательно первого, ВАЗ уже успел сделать определенный анонс.

«Это наш план... Мы будем делать очень мощную информационную войну, чтобы закончить огонь на Донбассе. Мы вас приглашаем. Мы будем с вами разговаривать не полчаса, не час. Мы вам расскажем наш план действий".

Но сможет ли этот план остановить войну? Вряд ли. Конечно, есть еще и вариант уступок России. Но согласие Зеленского на ультиматумы Путина лишь приблизит его конец как политика. Мало кому придется по нраву судьба Анвара Садата или Ицхака Рабина.

Для справки: Анвар Садат (1918-1981) - президент Египта с 1970 по 1981 гг. В 1978 г после подписания Кемп-Девидских соглашений признал Израиль. Был убит вследствие теракта. Ицхак Рабин (1922-1995) - премьер Израиля с 1992 по 1995 гг. В 1993 г. подписал "соглашения Осло", признающие автономию Палестины. Был убит религиозным студентом Игаль Амиром.

Что нас ждет?

Зеленский не выказывает каких либо явных симпатий ни к Западу, ни к России. Ввиду всего вышесказанного, Зеленский будет следовать "воинственному нейтралитету", облеченному в лозунг "Украина превыше всего".

Запад же более чем оптимистичен в своих прогнозах. Как свидетельствуют тамошние СМИ, в Европе слабо верят в смену курса Украины. Это и понятно: так или иначе мы зависим от иностранного кредитования, а кто платит – того и музыка.