КСУ лег под Зеленского и признал указ о роспуске Рады законным

Судьи КСУ решили не объявлять Зеленского нарушителем Конституции

В четверг, 20 июня, входящие в состав Конституционного суда Украины служители Фемиды вынесли опасный для нашей страны вердикт по поводу законности указа президента о разгоне парламента.

В ходе закрытого заседания Палаты суда судьи своим большинством признали, что политическая целесообразность вкупе с социологическими исследованиями, которыми руководствовался Зеленский, подписывая указ, являются юридическими основаниями для разгона Верховной Рады.

Тем самым КСУ создал опасный прецедент, когда любой верховный главнокомандующий может разогнать не устраивающий его парламент, опираясь не на прописаные в Конституции пункты, а на дырки в них. В то же время нардепы объявить президенту импичмент пока не могут - соответствующий закон еще не принят, а тот, который находится на обсуждении в парламенте, предусматривает невероятно сложную процедуру.

Кроме того, все решения Рады, которые были приняты после подписания указа, де-юре, должны стать ничтожными. Поскольку после разгона ВР полномочия законодательного органа прекращаются. В то же время полномочия нардепов закрепляются за ними до преступления следующего созыва к своей работе. Но парламентарии - не являются законодательным органом, поэтому принятые ими законы юридически ничтожны. Правда, вполне возможно, что полноценно указ Зеленского о роспуске ВР начнет действовать после официального оглашения решения КСУ.

Напомним, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Законность этого решения весьма гибридна, поскольку руководствовался верховный главнокомандующий длительным отсутствием в парламенте коалиции. И хотя таковой по факту действительно не было, юридически ее роспуск произошел только перед инаугурацией, когда об этом объявил Андрей Парубий. Так что Конституционный суд, если будет исходить из норм закона, должен стать на сторону нардепов, которые и решили обжаловать решение главы государства. Правда, никаких гарантий, что служители Фемиды будут трактовать нормы закона именно так, как в нем прописано, нет.