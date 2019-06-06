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Кучма просит ВСУ не стрелять: сеть разорвало от гнева

13:52
Кучма просит ВСУ не стрелять: сеть разорвало от гнева - фото 1
Кучма просит ВСУ не стрелять: сеть разорвало от гнева

Глава украинской делегации ТКГ Леонид Кучма предложил лишить ВСУ права защищаться в случае обстрела боевиков. Сеть взорвалась от гнева.

Данилич, вертайся: Кучма вошел в Минскую группу

В первую очередь предложение Кучмы не на шутку разозлило Петра Порошенко.

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе - это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО?", - гневного вопрошает бывший гарант.

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Не удержались от негативных комментариев и некоторые блогеры.

Кучма просит ВСУ не стрелять: сеть разорвало от гнева - фото 182238

Вообще недовольны.

Кучма просит ВСУ не стрелять: сеть разорвало от гнева - фото 182274

Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович уже готовится к обороне.

Кучма просит ВСУ не стрелять: сеть разорвало от гнева - фото 182254

Спикер ВРУ Андрей Порубий заявил, что не допустит капитуляции.

Кучма просит ВСУ не стрелять: сеть разорвало от гнева - фото 182272

Некоторые (если не многие) журналисты и вовсе в шоке. Вот к примеру пост директора АTR.

Кучма просит ВСУ не стрелять: сеть разорвало от гнева - фото 182276

А вот что написал главред "Цензор. нет." Юрий Бутусов.

Кучма просит ВСУ не стрелять: сеть разорвало от гнева - фото 182277

Отметим, что намедни Кучма сделал и другое странное заявление, предожив снять блокаду с Донбасса.

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Леонид Кучма АТО Петр Порошенко Минск Новости Украина
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