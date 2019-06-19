Порошенко скатился на самое дно - рейтинг

Порошенко скатился на самое дно - рейтинг

Партя "БПП" оказалась на самом дне списка "проходимых" политсил. Об этом свидетельствуют данные Соцгруппы «"Рейтинг".

Как показывают цифры, лидером симпатий все еще остается "Слуга народа" (47,1%), второе место получает "За життя" (11,1%), "Голос" Вакарчука выбился на третье место (8,1%), "Батькивщина" набирает 7,3%. А вот обновленная "Евросоль" Порошенко еле-еле проходит в парламент. Ее готовы поддержать лишь 5%

Отметим, что сразу после разгрома на президентских выборах, Петр Порошенко пообещал обновить свою партию и очистить ее от нежелательных элементов. В список последних почему-то ненароком не попали самые преданные сторонники экс-гаранта.

Зато попали скандальные кадры, вроде "маромойки" Баласинович. Правда, позже ее все-таки исключили из рядов "ЕС".

В погоне за победой, агитаторы Порошенко пошли и на другие шаги. Так, технологи "БПП" посоветовали своему лидеру больше не критиковать Зеленского.

Поможет ли это? Сложно сказать. Пока что рейтинг "БПП" скатывается вниз.