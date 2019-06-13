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Украина вступит в ЕС: Климкин ошарашил датой

16:30
Украина вступит в ЕС: Климкин ошарашил датой - фото 1
Украина вступит в ЕС: Климкин ошарашил датой

Глава МИД Павел Климкин рассказал, когда Украина вступит в ЕС. Спойлер: не в этом году.

Климкин попросился в отставку. Опять

Соответствующий пост он написал в Facebook.

"Если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, а также другие звезды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции, то после 2025-го у нас появится реальный шанс получить европейскую перспективу. Амбициозно, но возможно", - отметил он.

И рассказал, когда именно это будет.

"Поэтому считаем, здесь ничего сложного, школьная арифметика - +/- 2035 год", - резюмировал дипломат.

Украина вступит в ЕС: Климкин ошарашил датой - фото 182668

Отметим, что ранее глава МИД написал очень критичный пост о евроинтеграции Украины.

"Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет - уже реальнее, но все еще ерунда", - заявил дипломат.

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Евросоюз Павел Климкин Новости Украина
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