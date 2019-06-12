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Зеленский усилил свой кортеж – ФОТО

18:00
Зеленский усилил свой кортеж – ФОТО - фото 1

Охрана Зеленского усилила кортеж президента еще одной иномаркой. Теперь угадать "президента" станет еще сложнее.

Зеленский задекларировал миллионные доходы

Об этом сообщают СМИ.

По данным источников, кортеж гаранта пополнился машиной дублером. На данный момент он состоит из 6 машин. Теперь шансы угадать местопребывание президента станут еще меньше.

Зеленский усилил свой кортеж – ФОТО - фото 182589

Отметим, что ранее противники Зеленского уже намекали ему на легкое несоответствие сериальному образу Голобородько, который добирался на работу велосипедом.

Именно в таком образе и предстал месяц назад главрадикал Олег Ляшко. Единственным политиком, который и вправду любит велосипеды, является мэр Киева Виталий Кличко.

Копирует ли он при этом вероятного премьера Великобритании Бориса Джонсона – неизвестно.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой своей охраны бодигарда Игоря Коломойского.

Новоназначенный замглавы УДО Максим Донец был замечен в окружении экс-шоумена еще 8 февраля во время акции против "клоунов" в политике.

До этого силовик долгие годы работал на бизнесмена Игоря Коломойского.

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охрана Владимир Зеленский Президент Украины Новости Украина
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