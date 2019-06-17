Зеленский встретился с Макроном - ФОТО, ВИДЕО

Зеленский встретился с Макроном - ФОТО

В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Долгожданная встреча прошла в Елисейском дворце. Ее детали станут известны немного позже.

Les honneurs militaires sont rendus au Président @ZelenskyyUa aux Invalides. pic.twitter.com/JGocVgHAYC — Isabelle Dumont (@isabelledumont) 17 июня 2019 г.

Отметим, что свою собственную встречу провели и первые леди двух стран – Елена Зеленская и Брижит Макрон.

Как сообщаю в администрации президента, "жена президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди". Елена Зеленская в свою очередь рассказала о будущих планах и пригласила мадам Макрон в Украину.