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Зеленский встретился с Макроном - ФОТО, ВИДЕО

18:13
Зеленский встретился с Макроном - ФОТО - фото 1
Зеленский встретился с Макроном - ФОТО

В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Долгожданная встреча прошла в Елисейском дворце. Ее детали станут известны немного позже.

Отметим, что свою собственную встречу провели и первые леди двух стран – Елена Зеленская и Брижит Макрон.

Как сообщаю в администрации президента, "жена президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди". Елена Зеленская в свою очередь рассказала о будущих планах и пригласила мадам Макрон в Украину.

Зеленский встретился с Макроном - ФОТО, ВИДЕО - фото 182819
Напомним, Владимир Зеленский впервые встретился с Макроном еще до победы на выборах, 12 апреля. Интересно, что Петр Порошенко удостоился той же чести лишь на три часа позже.
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Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Франция Париж Новости Украина
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