Зеленский встретился с Макроном - ФОТО, ВИДЕО
Зеленский встретился с Макроном - ФОТО
В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж для встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Долгожданная встреча прошла в Елисейском дворце. Ее детали станут известны немного позже.
Отметим, что свою собственную встречу провели и первые леди двух стран – Елена Зеленская и Брижит Макрон.
Как сообщаю в администрации президента, "жена президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди". Елена Зеленская в свою очередь рассказала о будущих планах и пригласила мадам Макрон в Украину.
Напомним, Владимир Зеленский впервые встретился с Макроном еще до победы на выборах, 12 апреля. Интересно, что Петр Порошенко удостоился той же чести лишь на три часа позже.
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