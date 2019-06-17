Диалога с "ДНР" не будет. Пока что – Зеленский

Переговоров с "ДНР" не будет – Зеленский

В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина не готова к прямым переговорам с боевиками.

Об этом он заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы не готовы к диалогу с сепаратистами.... Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь", - отметил президент Украины.

Напомним, глава украинской делегации ТКГ Леонид Кучма предложил лишить ВСУ права защищаться в случае обстрела боевиков.

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19 числа их утвердить ", - отметил Кучма