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"Не стрелять!" Кучма просит ВСУ не защищаться в АТО

09:04
Кучма просит ВСУ не защищаться в АТО - фото 1
Кучма просит ВСУ не защищаться в АТО

Глава украинской делегации ТКГ Леонид Кучма предложил лишить ВСУ права защищаться в случае обстрела боевиков.

Данилич, вертайся: Кучма вошел в Минскую группу

Об этом он заявил на встрече с Владимиром Зеленским.

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19 числа их утвердить ", - отметил экс-президент.

Предложение Кучмы не на шутку разозлило Петра Порошенко.

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе - это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО?", - гневного вопрошает бывший гарант.

'Не стрелять!' Кучма просит ВСУ не защищаться в АТО - фото 182239

Не удержались от негативных комментариев и некоторые блогеры.

'Не стрелять!' Кучма просит ВСУ не защищаться в АТО - фото 182238
Отметим, что намедни Кучма сделал и другое странное заявление, предожив снять блокаду с Донбасса.
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Леонид Кучма Петр Порошенко Донбасс АТО Новости Украина
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