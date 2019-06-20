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Зеленский переедет. Поближе к мостику Кличко

12:54
Зеленский переедет. Поближе к мостику Кличко - фото 1
Зеленский переедет. Поближе к мостику Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский не против переехать со своей администрацией. В Украинский дом.

Зеленский хочет ВСЕХ впустить в администрацию

Об этом заявила Команда Зе.

С предложением переезда в Украинский дом выступил бизнесмен-девелопер Андрей Ваврыш.

"Сам объект имеет необходимое пространство для реализации потенциала функционирования. Например, актовый зал, который собирает почти 500 человек, наличие определенных open space ... Здесь где-то 8000 квадратных метров на 650 человек - то есть это очень комфортный, хороший показатель", - заявил делец.

Не против подобной идеи и сам президент.

"Я очень этого хочу. Главная для меня сейчас проблема - сроки. Потому что строить с самого начала - это невозможно. Здесь нельзя находиться, я с ума сойду", - заявил Зеленский.

Отметим, что Украинский дом находится неподалеку от легендарного мостика Кличко. Как знать, может это одна из причин переезда? Мост то велосипедный!

Что касается здания АП на Банковой, то на этот счет у команды Зе есть два варианта - продажа или превращение его в музей государственности Украины.

Напомним, что еще до выборов Владимир Зеленский заявлял, что не против перенести администрацию президента в другое место. А пока он думает о своем, другие размышляют об удобствах для ... правительства.

Так, замминистра ЖКХ Лев Парцхаладзе предложил переселить правительственный квартал в Голосеевский район Киева.

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Владимир Зеленский Администрация Президента Мост Кличко Новости Украина
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