Грицак остается: нардепы приняли решение вопреки воле Зеленского

Грицак остается: нардепы приняли решение

Верховная Рада отказалась увольнять главу СБУ Ярослава Грицака, наплевав на требования президента Зеленского.

За проект проголосовали лишь 78 нардепов.

"Мы должны знать, что каждый день будет кому защищать нашу страну, и будет министр обороны, и будет глава СБУ, и будет кому стоять на страже безопасности страны", - заявил по этому поводу спикер ВРУ Андрей Парубий.

Отметим, что 20 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак анонсировал свою отставку.

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ. Также сообщаю, что в установленном Воинскими уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями главы СБУ и членами команды, которые бок о бок со мной встали на защиту Украины в самые трудные дни российской вооруженной агрессии" – заявил силовик, недавно ставший Героем Украины.

И Зеленский быстро поспешил подыскать ему замену. Пост первого замглавы СБУ занял друг президента Иван Баканов. Теперь возникает коллизия - у спецслужбы формально будет два руководителя - лейтенант Баканов и герой Украины Грицак. Правда, он и при Порошенко был руководителем формально, ведь всем рулил его заместитель Павел Демчина.