Рада идет в отставку. Теперь уже официально - ФОТО

Рада идет в отставку. Теперь уже официально - ФОТО

В четверг, 23 мая, официальная газета центральных органов власти "Урядовий кур'єр" опубликовала указ о роспуске ВРУ. Таким образом решение президента Владимира Зеленского о досрочных выборах в парламент окончательно вступает в силу.

В тексте указа говорится следующее:

"Руководствуясь ч.2 ст. 77 и ч. 6 и 7 ст. 83, п.1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины и согласно п. п. 7 и 8 ч.1 ст. 106 Конституции Украины постановляю.

1.Досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва.

2.Назначить досрочные выборы в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года.

3.Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

Этот указ вступает в силу в день его опубликования.

23 мая 2019 г. Президент Украины Владимир Зеленский

Напомним, социологи опубликовали новый рейтинг политсил, идущих на выборы в парламент. Спойлер: все вполне ожидаемо.

Опрос был проведен с 16 по 21 мая работниками соцгруппы "Рейтинг". Итак, за кого же готовы голосовать украинцы?

На первом месте "Слуга народа" - 43,8%, серебро получает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%, твердую бронзу - БПП ( 8,8%), "Батькивщина" Тимошенко набирает 7,3%, партия "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партия "Голос" Святослава Вакарчука - 4,6%, "Радикальная партия" Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%.