Роттердам уничтожен: Команда Зе сделала громкое заявление

Роттердам уничтожен: Команда Зе сделала громкое заявление

Член Команды Зе Андрей Герус заявил, что нелегальная схема Роттердам + наконец-то уничтожена.

Об этом представитель президента написал в Facebook.

"Роттердам + закончился. На графике тарифы угольных электростанций (теплоэлектростанций, ТЭС). Из них видно, что де-факто тепловая генерация уже не зарабатывает Роттердам +. По данным НКРЕКП, расчетный тариф ТЭС по формуле Роттедам +, должен был составлять в 1 полугодии 2019 г. 2 грн за кВт-час. Однако уже в последнюю декаду мая такой тариф упал до 1,53 грн / кВт-час, что на 24% ниже", - заявил Герус.

И добавил, что президент Украины вскоре подаст законопроект, который окончательно добьет нашумевшую схему.

"Чтобы не было и формального существования этой формулы, Президент подает законопроект в парламент, чтобы изменить Р + на Р-. Это диаметрально противоположная позиция к позиции Петра Порошенко, который оправдывал существование Р + то требованиями МВФ, то какими-то другими выдумками", - заявил Герус.

Правда, есть небольшая проблема. Представитель президента в Кабмине так и не показал четкой схемы уничтожения Роттердама. Увы, но такие схемы за месяц не рушатся.

Напомним, намедни соратник президента Андрей Герус заявил о том, что Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы и просто шутил. И тут же взял свои слова обратно.