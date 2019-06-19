Владимир Зеленский Выборы в Раду 2019 Чернобыль от HBO война на Донбассе

Роттердам уничтожен: Команда Зе сделала громкое заявление

12:02
Роттердам уничтожен: Команда Зе сделала громкое заявление - фото 1
Роттердам уничтожен: Команда Зе сделала громкое заявление

Член Команды Зе Андрей Герус заявил, что нелегальная схема Роттердам + наконец-то уничтожена.

Кабмин "снизит" тарифы. Что это значит?

Об этом представитель президента написал в Facebook.

"Роттердам + закончился. На графике тарифы угольных электростанций (теплоэлектростанций, ТЭС). Из них видно, что де-факто тепловая генерация уже не зарабатывает Роттердам +. По данным НКРЕКП, расчетный тариф ТЭС по формуле Роттедам +, должен был составлять в 1 полугодии 2019 г. 2 грн за кВт-час. Однако уже в последнюю декаду мая такой тариф упал до 1,53 грн / кВт-час, что на 24% ниже", - заявил Герус.

Роттердам уничтожен: Команда Зе сделала громкое заявление - фото 182927

И добавил, что президент Украины вскоре подаст законопроект, который окончательно добьет нашумевшую схему.

"Чтобы не было и формального существования этой формулы, Президент подает законопроект в парламент, чтобы изменить Р + на Р-. Это диаметрально противоположная позиция к позиции Петра Порошенко, который оправдывал существование Р + то требованиями МВФ, то какими-то другими выдумками", - заявил Герус.

Роттердам уничтожен: Команда Зе сделала громкое заявление - фото 182925

Правда, есть небольшая проблема. Представитель президента в Кабмине так и не показал четкой схемы уничтожения Роттердама. Увы, но такие схемы за месяц не рушатся.

Напомним, намедни соратник президента Андрей Герус заявил о том, что Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы и просто шутил. И тут же взял свои слова обратно.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Кабмин газ Верховна Рада Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Порошенко подал документы в ЦИК – ФОТО - фото 1
Порошенко подал документы в ЦИК – ФОТО, ВИДЕО
13:01
Игра престолов возвращается: начались сьемки приквела - фото 1
"Игра престолов" возвращается. Начались съемки приквела
11:08
Зеленский не косил от армии – Минобороны - фото 1
Зеленский не косил от армии – Минобороны
09:13
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Как дела в регионах? - фото 1
Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу
20 мая, 20:10
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Загрузка...