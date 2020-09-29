Порошенко заболел COVID-19: Все подробности

Порошенко заболел COVID-19: Все подробности

Пятый президент Украины Петр Порошенко заболел коронавирусом COVID-19.

Об этом политик написал в Telegram.

"Получил положительный тест на Covid. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта болезнь коварнее. Гораздо коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!", - сообщил Петр Порошенко.

Напомним, что…

За время карантина COVID-19 успел подкосить целую плеяду украинской элиты. Так, в свое время коронавирусом переболели нардепы Сергей Шахов, Анна Скороход, Сергей Вельможный, Руслан Горбенко, Сергей Рудык, Валерий Божик, Юлия Тимошенко, олигарх Вадим Новинский, экс-глава СБУ Валерий Хорошковский, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, и мэр Харькова Геннадий Кернес.