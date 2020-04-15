Пандемия коронавируса Карантин в Украине Пожар в Чернобыле Владимир Зеленский война на Донбассе

COVID-19 влупил по Новинскому: Ранее он встречался с Онуфрием

15:44
COVID-19 влупил по Новинскому: Ранее он встречался с Онуфрием - фото 1
COVID-19 влупил по Новинскому: Ранее он встречался с Онуфрием

Украинский олигарх Вадим Новинский заразился коронавирусом.

У нардепа выявили двухстороннюю пневмонию – ФОТО

Об этом он написал в Facebook.

"Cегодня прошёл тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением", - заявил бизнесмен и раскрыл свои дальнейшие планы.

COVID-19 влупил по Новинскому: Ранее он встречался с Онуфрием - фото 198719

"Независимо от окончательного подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование", - добавил Новинский.

Примечание: 14 апреля Вадим Новинский встретился с главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием, ранее призвавшего украинцев игнорировать карантин во время Пасхи. Последнее обстоятельство противоречит не только законам Украины, но и здравому смыслу.

COVID-19 влупил по Новинскому: Ранее он встречался с Онуфрием - фото 198717

Как известно, Киево-Печерская Лавра, - важнейшая святыня УПЦ МП, - ныне является рассадником коронавируса в столице. На данный момент она закрыта на карантин.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Вадим Новинский Пандемия коронавируса УПЦ МП
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Украина вернет из плена десятки людей – Резников - фото 1
Украина вернет из плена десятки людей – Резников
17:56
Возвращающиеся из-за границы украинцы упрямо не хотят попадать в обсервации - фото 1
Украинцы массово отказались от обсервации и заблокировали КПП на границе с Польшей (ВИДЕО)
15:00
Обмен пленными должен состояться на до этих выходных - фото 1
В ОБСЕ заявили о договоренности с "ДНР" и "ЛНР" об обмене боевиков на заложников
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00