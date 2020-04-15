COVID-19 влупил по Новинскому: Ранее он встречался с Онуфрием

COVID-19 влупил по Новинскому: Ранее он встречался с Онуфрием

Украинский олигарх Вадим Новинский заразился коронавирусом.

Об этом он написал в Facebook.

"Cегодня прошёл тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением", - заявил бизнесмен и раскрыл свои дальнейшие планы.

"Независимо от окончательного подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование", - добавил Новинский.

Примечание: 14 апреля Вадим Новинский встретился с главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием, ранее призвавшего украинцев игнорировать карантин во время Пасхи. Последнее обстоятельство противоречит не только законам Украины, но и здравому смыслу.