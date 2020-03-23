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"Слуга народа" загремел в больницу, тест показал COVID-19

15:30
"Слуга народа" загремел в больницу, тест показал COVID-19 - фото 1
"Слуга народа" загремел в больницу, тест показал COVID-19

Нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко слег в больницу с пневмонией и сдал тест на COVID-19.

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Об этом он написал в Facebook.

действительно в Александровской больнице (в Киеве – прим. ред.), сдал 2 теста: один результат отрицательный, другой положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет. В среду на прошлой неделе вечером поднялась температура, в четверг был кашель, потом стало легче, в субботу я приехал в больницу настоял на рентгене, так как при прослушивании все будто бы было хорошо, обнаружили левостороннее воспаление легких", - рассказал депутат.

'Слуга народа' загремел в больницу, тест показал COVID-19 - фото 197648

Также Горбенко добавил, что с Сергеем Шаховым (нардепом, заразившимся COVID-19 - прим. ред.) он не общался, "в комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске".

"Прошу всех придерживаться советов сидеть дома и не паниковать. Не хотелось бы "болеть онлайн" и читать о себе в Интернете ложную информацию, будем вежливыми в эти сложные времена. Берегите себя, близких и Украину!", - резюмировал слуга народа.

Напомним, 18 марта пресс-служба МОЗ заявила, что среди больных коронавирусом числится нардеп Сергей Шахов, ранее отдыхавший в Куршавеле (Франция). После возвращения в Украину политик принял участие в работе комитета экологии; на внеочередном заседании ВРУ он участия не принимал.

21 марта Шахова госпитализировали в столичную больницу с воспалением легких.

22 марта коронавирус диагностировали у еще одного нардепа - Сергея Вельможного.

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Руслан Горбенко Новости Украина Сергей Шахов Партия Слуга народа
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