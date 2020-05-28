COVID-19 влупил по очередному "слуге народа": Что известно?

COVID-19 влупил по очередному "слуге народа": Что известно?

В партии "Слуга народа" еще один депутат заболел коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

"COVID-19 заболел ещё один нардеп - Валерий Божик (Слуга Народа)", - говорится в сообщении.

Позже эту информацию подтвердил и сам "слуга народа".

"Уважаемые друзья! Сегодня получил положительный тест по выявлению коронавируса (((Верю, что все будет хорошо! И это преодолеем!", - написал Божик в Facebook.

Напомним, что за время карантина COVID-19 успел подкосить целую плеяду украинских политиков. Так, в свое время коронавирусом переболели нардепы Сергей Шахов, Анна Скороход, Сергей Вельможный, Руслан Горбенко, Сергей Рудык, олигарх Вадим Новинский и экс-глава СБУ Валерий Хорошковский.