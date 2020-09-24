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Коломойский заразился коронавирусом, - СМИ

23:00
Коломойский находится в самоизоляции - фото 1
Коломойский находится в самоизоляции

Вечером в четверг, 24 сентября, стало известно о том, что олигарх Игорь Коломойский заразился COVID-19. В данный момент он находится на самоизоляции в Днепре.

О том, что находящийся под подозрением в отмывании полученных преступным путем денег бизнесмен сдал положительный тест на коронавирус, написали в Telegram-канале "Карточный офис", который, по некоторым данным, принадлежит Андрею Ермаку.

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Информацию о заболевании Коломойского подтвердили источники ряда СМИ.

Как протекает болезнь у олигарха, неизвестно. Но, судя по тому, что он находится дома, а не в больнице, обострения состояния у экс-владельца "Привата" пока не было.

Несколько эпичным выглядит положение Коломойского именно на фоне расследования его преступлений в Штатах. Скорее всего, в случае развития пневмонии, предприниматель не рискнет вылететь в условную Германию на лечение, поскольку оттуда его вполне могут экстрадировать в США.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

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Игорь Коломойский Пандемия коронавируса Карантин в Украине болезнь Новости Украина
TK Media
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