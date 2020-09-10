Главнокомандующий ВСУ заразился COVID-19
Главнокомандующий ВСУ заразился COVID-19
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заразился коронавирусом.
Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на начальника управления по связям с общественностью ВСУ Богдана Сеника.
"Состояние его здоровья удовлетворительное", - заявил веннослужащий.
Как уточнил Сеник, Руслан Хомчак уже две недели находится на самоизоляции.
Напомним, что…
За время карантина COVID-19 успел подкосить целую плеяду украинской элиты. Так, в свое время коронавирусом переболели нардепы Сергей Шахов, Анна Скороход, Сергей Вельможный, Руслан Горбенко, Сергей Рудык, Валерий Божик, олигарх Вадим Новинский и экс-глава СБУ Валерий Хорошковский.
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