Главнокомандующий ВСУ заразился COVID-19

Главнокомандующий ВСУ заразился COVID-19

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заразился коронавирусом.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на начальника управления по связям с общественностью ВСУ Богдана Сеника.

"Состояние его здоровья удовлетворительное", - заявил веннослужащий.

Как уточнил Сеник, Руслан Хомчак уже две недели находится на самоизоляции.

Напомним, что…

За время карантина COVID-19 успел подкосить целую плеяду украинской элиты. Так, в свое время коронавирусом переболели нардепы Сергей Шахов, Анна Скороход, Сергей Вельможный, Руслан Горбенко, Сергей Рудык, Валерий Божик, олигарх Вадим Новинский и экс-глава СБУ Валерий Хорошковский.