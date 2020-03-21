Нардеп Шахов угодил в больницу, COVID-19 дал осложнения

Нардеп Шахов угодил в больницу, COVID-19 дал осложнения

Нардеп Сергей Шахов, инфицированный COVID-19, угодил в Александровскую больницу с пневмонией.

Об этом народный избранник написал в Facebook.

"Друзья, как обещал, сообщаю обо всех изменениях своего состояния. Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы (в Киеве - прим. ред.). Больше подробностей расскажу сегодня в 21:00 в прямом эфире. Будем на связи!", - заявил Сергей Шахов.

Напомним, 18 марта пресс-служба МОЗ заявила, что среди 14 больных коронавирусом числится нардеп Сергей Шахов, ранее отдыхавший в Куршавеле (Франция). После возвращения в Украину он принял участие в работе комитета экологии; на внеочередном заседании ВРУ он участия не принимал.