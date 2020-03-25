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COVID-19 поразил еще одного нардепа – СМИ

08:37
COVID-19 поразил еще одного нардепа – СМИ - фото 1
COVID-19 поразил еще одного нардепа – СМИ

Внефракционный нардеп Сергей Рудык заразился китайским коронавирусом. Таким образом он стал четвертым членом ВРУ, подхватившим COVID-19.

COVID-19 продолжает зверствовать в Украине, зараженных все больше

Об этом написал журналист Сергей Лещенко в Telegram.

"Заседание Верховной Рады, запланированное на четверг, переносится. Предварительно — на субботу. Будет решено в пятницу на собрании фракции “Слуга народа”. Причина — боязнь многих депутатов приходить в Раду из-за коронавируса. Количество заболевших нардепов уже сложно сосчитать, минимум - пятеро. Во вторник подтвердился коронавирус у депутата Сергея Рудыка", - рассказал экс-нардеп.

Напомним, 18 марта пресс-служба МОЗ заявила, что среди больных коронавирусом числится нардеп Сергей Шахов, ранее отдыхавший в Куршавеле (Франция). После возвращения в Украину политик принял участие в работе комитета экологии; на внеочередном заседании ВРУ он участия не принимал.

21 марта Шахова госпитализировали в столичную больницу с воспалением легких.

22 марта коронавирус диагностировали у еще одного нардепа - Сергея Вельможного.

Немного погодя печальную эстафету перенял "слуга народа" Руслан Горбенко.

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