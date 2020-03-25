Экс-глава СБУ загремел в больницу: У него подозревают COVID-19

Экс-глава СБУ загремел в больницу: У него подозревают COVID-19

Экс-глава СБУ Валерий Хорошковсий госпитализирован в Александровскую больницу Киева с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на инсайд.

"Да, двустороннее воспаление легких. Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден", - заявил источник.

В свою очередь экс-глава СБУ о своем здоровье решил не распространяться.

"Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных", - заявил Валерий Хорошковский.

В Александровской больнице от комментариев также отказались.

Отметим, что на данный момент китайский коронавирус успел подкосить целую плеяду украинских политиков:

18 марта пресс-служба МОЗ заявила, что среди больных коронавирусом числится нардеп Сергей Шахов, ранее отдыхавший в Куршавеле (Франция). После возвращения в Украину политик принял участие в работе комитета экологии; на внеочередном заседании ВРУ он участия не принимал.

21 марта Шахова госпитализировали в столичную больницу с воспалением легких.

22 марта коронавирус диагностировали у еще одного нардепа - Сергея Вельможного.

Немного погодя печальную эстафету перенял "слуга народа" Руслан Горбенко.

24 марта стало известно о заболевании депутата Сергея Рудыка.