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Тимошенко победила коронавирус. Но не весь

14:00
Тимошенко коронавирус не взял - фото 1
Тимошенко коронавирус не взял

Новой китайской заразе вечно непотопляемая Юлия Тимошенко оказалась не по зубам. В пятницу, 11 сентября, лидер партии "Батькивщина" сдала негативный тест на наличие COVID-19 в крови.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь нардепа Марина Сорока, отметив, что полноценно функционировать, шариться по эфирам и манипулировать сознанием людей ее начальница пока не может.

Тимошенко заявила о преодолении кризиса коронавирусной болезни

"Наконец-то настала очередь хороших новостей! Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе".

Напомним, 23 августа Юлия Тимошенко сдала положительный тест на COVID-19. Где именно заразилась лидер "Батькивщины", неизвестно. Спустя несколько дней источники издания РБК Украина сообщили о подключении главы Батькивщины к аппарату ИВЛ. На тот момент в оппозиционной силе не подтвердили и не опровергли эту информацию, но через сутки коллега зараженной по фракции заявил, что в искусственной вентиляции легких лидер партии не нуждается.

В то же время о самочувствии дочери Тимошенко-старшей и ее супруга, которые также инфицировались COVID-19, ничего неизвестно.

Сама же ЮВТ, судя по всему, сумела передать болезнь нескольким нардепам от "Батькивщины".

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