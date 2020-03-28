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Нардеп Скороход подхватила COVID-19: Все подробности

14:45
Нардеп Скороход подхватила COVID-19: Все подробности - фото 1
Нардеп Скороход подхватила COVID-19: Все подробности

Внефракционная нардеп Анна Скороход заразилась коронавирусом.

COVID-19 озверел не на шутку, зараженных украинцев все больше

Об этом политик написала в Telegram.

"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid 19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня - не чувствую никаких запахов. Берегите себя и своих близких! И будьте добрее друг к другу", - рассказала Скороход.

Напомним, что на данный момент китайский коронавирус успел подкосить целую плеяду украинских политиков:

18 марта пресс-служба МОЗ заявила, что среди больных коронавирусом числится нардеп Сергей Шахов, ранее отдыхавший в Куршавеле (Франция). После возвращения в Украину политик принял участие в работе комитета экологии; на внеочередном заседании ВРУ он участия не принимал.

21 марта Шахова госпитализировали в столичную больницу с воспалением легких.

22 марта коронавирус диагностировали у еще одного нардепа - Сергея Вельможного.

Немного погодя печальную эстафету перенял "слуга народа" Руслан Горбенко.

24 марта стало известно о заболевании депутата Сергея Рудыка и экс-главы СБУ Валерия Хорошковского.

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Анна Скороход Верховна Рада Пандемия коронавируса Новости Украина
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