Разрабатывавший законы против коронавируса нардеп заразился коронавирусом

Вельможный мог заразить кучу нардепов

Симптомы COVID-19 медики обнаружили у коллеги Шахова и нардепа из группы "Доверие" Сергея Вельможного. Его вместе с сыном привезли в Александровскую больницу.

Об этом вчера вечером заявил первый из зараженных парламентариев Сергей Шахов во время прямого эфира в Facebook.

По словам Шахова, тесты на коронавирус у его друга оказались положительными, а завтра госпитализированным будут делать рентген.

Вельможный был на заседании Верховной Рады 17 марта. Уже будучи зараженным, он общался как минимум с несколькими десятками политиков.

Впрочем, уже после публикации рассказов Шахова Вельможный заявил о том, что его тесты дали негативный результат. Скорее всего, нардепа проверяли с помощью так называемых экспресс-тестов, которые могут выявить антитела к COVID-19, вырабатываемые организмом на 5-6 день после проявления симптомов.

"Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно".

Вельможный участвовал при разработке законопроекта по предотвращению распространения коронавируса в комитете ВР по здравоохранению. Из-за этого теперь весь комитет Рады уходит в самоизоляцию.

Напомним, по данным Минздрава по состоянию на 21 марта в Украине зарегистрировано 47 случаев COVID-19, из них три — летальные. Один человек выздоровел.