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Кернес скоро вернется в Харьков – заявление

18:45
Кернес скоро вернется в Харьков – заявление - фото 1
Кернес скоро вернется в Харьков – заявление

Мэр Харькова Геннадий Кернес вскоре вернется в Украину после лечения в ФРГ.

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Об этом заявил вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

"Он проходит курс реабилитации в связи с болезнью и в ближайшее время планирует вернуться в Харьков. Все инсинуации по поводу здоровья Геннадия Кернеса — надуманные нашими политическими оппонентами намеренно, чтобы, по их мнению, снизить рейтинг Харьковского городского головы", - сказал политик.

Весьма примечательно, что несмотря на явные проблемы со здоровьем Кернеса, его соратники не собираются "сдавать" город. 23 сентября члены партии "Блок Кернеса" единогласно выдвинули кандидатуру своего лидера на выборы мэра Харькова.

Что было ранее?

14 сентября харьковский горсовет сообщил, что Геннадий Кернес тяжело болен. Чем именно, чиновники не уточнили. На следующий день этот же источник подтвердил слухи о том, что мэр Харькова заболел коронавирусом.

16 сентября одиозный политик был перевезен в ФРГ для прохождения лечения в клинике Шарите.

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Харьков Геннадий Кернес Пандемия коронавируса Новости Украина
Укринформ
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