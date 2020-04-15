Будет комфортным: Глава МОЗУ рассказал об окончании карантина

Будет комфортным: Глава МОЗУ рассказал об окончании карантина

Глава МОЗУ Максим Степанов рассказал об окончании карантина в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на брифинг министра.

"Учитывая сегодняшний антирекорд, я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Конечно, мы рассматриваем варианты выхода. Мы рассматриваем, при каких условиях это возможно. Могу сказать: это возможно только тогда, когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости COVID-19", - заявил политик.

Кроме того Степанов подчеркнул, что выход из карантина будет "комфортным".

"Что касается механизма выхода из карантина, этапов выхода из карантина – мы постоянно анализируем опыт разных стран и максимально комфортно будем делать это в нашей стране. Но только после того, как увидим, что для этого есть возможность в нашей стране", - добавил глава МОЗУ.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.