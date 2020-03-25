Кабмин продлил карантин и ввел режим ЧС в Украине: Что изменится?

В среду, 25 марта, Кабинет министров продлил карантин в Украине на 30 дней и распространил режим ЧС на всю страну.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Ми продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина по всей территории на 30 дней до 24 апреля 2020 года", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Дополнительно Кабмин постановил:

должным образом обустроить КПП в зонах ЧС с обязательным санитарным обзором граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;

привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства МЗ, Нацполиции, Нацгвардии, ДСНС, Госпотребслужбы;

все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;

оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.