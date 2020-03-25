Кабмин продлил карантин и ввел режим ЧС в Украине: Что изменится?
В среду, 25 марта, Кабинет министров продлил карантин в Украине на 30 дней и распространил режим ЧС на всю страну.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.
"Ми продлеваем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина по всей территории на 30 дней до 24 апреля 2020 года", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Дополнительно Кабмин постановил:
- должным образом обустроить КПП в зонах ЧС с обязательным санитарным обзором граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;
- привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства МЗ, Нацполиции, Нацгвардии, ДСНС, Госпотребслужбы;
- все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;
- оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.
Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.