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Зеленский создал Совет по борьбе с коронавирусом: Раскрыты детали

16:30
Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом: Раскрыты детали - фото 1
Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом: Раскрыты детали

В понедельник, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на указ главы государства.

Согласно документу, новосозданный орган будет иметь консультативный характер, "основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработки предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине".

Координационный совет (КС) имеет право:

  • получать информацию, документы и материалы от госорганов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций;
  • приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к его компетенции.

В состав КС вошли президент Украины, премьер-министр, секретарь СНБО и целый ряд глав министерств.

Зеленский создал Совет по борьбе с коронавирусом: Раскрыты детали - фото 197311

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта Киев, Львов и Одесса ужесточили меры карантина.

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