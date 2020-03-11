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В УКРАИНЕ ВВЕЛИ КАРАНТИН: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ?

13:52
В УКРАИНЕ ВВЕЛИ КАРАНТИН: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ? - фото 1
В УКРАИНЕ ВВЕЛИ КАРАНТИН: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ?

В среду, 11 марта, Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Для противодействия распространения COVID-19 правительство запланировало следующие действия:

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  • Прекратить работу учебных заведений;
  • Ввести ограничения для массовых собраний, где предусмотрено участие 200 и больше человек (за исключением мероприятий госзначения);
  • Разрешить спортивные созтязания, но лишь при пустых трибунах;
  • Выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва;
  • Закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту "Борисполь".

Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.

3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.

5 марта Камбин Дениса Шмыгаля утвердил план по борьбе с китайским коронавирусом. 9-10 марта правительство усилило меры по противодействию COVID-19.

10 марта целый ряд украинских авиакомпаний отменили полеты в Италию.

11 марта глава КГГА Виталий Кличко ввел карантин в Киеве.

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Кабмин Новости Эпидемия коронавируса
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