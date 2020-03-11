В УКРАИНЕ ВВЕЛИ КАРАНТИН: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ?
В УКРАИНЕ ВВЕЛИ КАРАНТИН: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ?
В среду, 11 марта, Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.
Для противодействия распространения COVID-19 правительство запланировало следующие действия:
- Прекратить работу учебных заведений;
- Ввести ограничения для массовых собраний, где предусмотрено участие 200 и больше человек (за исключением мероприятий госзначения);
- Разрешить спортивные созтязания, но лишь при пустых трибунах;
- Выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва;
- Закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту "Борисполь".
Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.
3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.
5 марта Камбин Дениса Шмыгаля утвердил план по борьбе с китайским коронавирусом. 9-10 марта правительство усилило меры по противодействию COVID-19.
10 марта целый ряд украинских авиакомпаний отменили полеты в Италию.
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