В УКРАИНЕ ВВЕЛИ КАРАНТИН: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ?

В УКРАИНЕ ВВЕЛИ КАРАНТИН: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ?

В среду, 11 марта, Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Для противодействия распространения COVID-19 правительство запланировало следующие действия:

Прекратить работу учебных заведений;

Ввести ограничения для массовых собраний, где предусмотрено участие 200 и больше человек (за исключением мероприятий госзначения);

Разрешить спортивные созтязания, но лишь при пустых трибунах;

Выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для министерств , ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва;

Закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту "Борисполь".

Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.

3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.

5 марта Камбин Дениса Шмыгаля утвердил план по борьбе с китайским коронавирусом. 9-10 марта правительство усилило меры по противодействию COVID-19.

10 марта целый ряд украинских авиакомпаний отменили полеты в Италию.

11 марта глава КГГА Виталий Кличко ввел карантин в Киеве.