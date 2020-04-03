К мягкому через жесткое: Кабмин утвердил новые ограничения с 6 апреля
В пятницу, 3 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль подписал указ о новых запретах для украинцев на время карантина. На такие меры в правительстве идут для того, чтобы уже к концу апреля выпустить народ на работу и хоть как-то спасти экономику.
Свою попытку усидеть на двух стульев и достичь результата, идя по пути, от которого все страны мира отказались, Шмыгаль описал в своем Telegram-канале.
По его словам, с 6 апреля в Украине начнут действовать запреты на пребывание в общественных местах без надетых медицинской маски или респиратора. Кроме того, все граждане должны иметь при себе подтверждающие личности документы.
"Мы идем по более мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не означает, что мы не должны действовать жестко. Правительство Украины также вводит новые ограничения, чтобы обезопасить граждан от COVID-19 и спасти как можно больше жизней", - подчеркнул глава правительства, выложив инфографику с перечнем запретов.
По данным Центра общественного здоровья всего в Украине в данный момент заражено лишь 942 человека. 23 заболевших умерли, а 19 выздоровели.
Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.
Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной
Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.