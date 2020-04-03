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К мягкому через жесткое: Кабмин утвердил новые ограничения с 6 апреля

16:00
Власти усиливают карантин, чтобы быстрее выгнать на работу трудоспособных - фото 1
Власти усиливают карантин, чтобы быстрее выгнать на работу трудоспособных

В пятницу, 3 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль подписал указ о новых запретах для украинцев на время карантина. На такие меры в правительстве идут для того, чтобы уже к концу апреля выпустить народ на работу и хоть как-то спасти экономику.

Свою попытку усидеть на двух стульев и достичь результата, идя по пути, от которого все страны мира отказались, Шмыгаль описал в своем Telegram-канале.

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По его словам, с 6 апреля в Украине начнут действовать запреты на пребывание в общественных местах без надетых медицинской маски или респиратора. Кроме того, все граждане должны иметь при себе подтверждающие личности документы.

"Мы идем по более мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не означает, что мы не должны действовать жестко. Правительство Украины также вводит новые ограничения, чтобы обезопасить граждан от COVID-19 и спасти как можно больше жизней", - подчеркнул глава правительства, выложив инфографику с перечнем запретов.

К мягкому через жесткое: Кабмин утвердил новые ограничения с 6 апреля - фото 198180
Почти все запреты, которые только теперь внедряют в Кабмине, должны были работать намного раньше, поскольку сотни тысяч вернувшихся в Украину людей никакой обсервации не проходили, а народ весело шлялся на шашлыках и шарился по до сих пор не прикрытым церквям-рассадникам коронавирусной инфекции.
Кроме того, Шмыгаль пояснил, что "жестить" власти начали для того, чтобы уже к концу апреля, в самое начало пика заражения, сделать карантин избирателным для детей, студентов и пенсионеров, но отменить для трудоспособного населения.

По данным Центра общественного здоровья всего в Украине в данный момент заражено лишь 942 человека. 23 заболевших умерли, а 19 выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.

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