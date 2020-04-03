К мягкому через жесткое: Кабмин утвердил новые ограничения с 6 апреля

Власти усиливают карантин, чтобы быстрее выгнать на работу трудоспособных

В пятницу, 3 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль подписал указ о новых запретах для украинцев на время карантина. На такие меры в правительстве идут для того, чтобы уже к концу апреля выпустить народ на работу и хоть как-то спасти экономику.

Свою попытку усидеть на двух стульев и достичь результата, идя по пути, от которого все страны мира отказались, Шмыгаль описал в своем Telegram-канале.

По его словам, с 6 апреля в Украине начнут действовать запреты на пребывание в общественных местах без надетых медицинской маски или респиратора. Кроме того, все граждане должны иметь при себе подтверждающие личности документы.

"Мы идем по более мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не означает, что мы не должны действовать жестко. Правительство Украины также вводит новые ограничения, чтобы обезопасить граждан от COVID-19 и спасти как можно больше жизней", - подчеркнул глава правительства, выложив инфографику с перечнем запретов.

Почти все запреты, которые только теперь внедряют в Кабмине, должны были работать намного раньше, поскольку сотни тысяч вернувшихся в Украину людей никакой обсервации не проходили, а народ весело шлялся на шашлыках и шарился по до сих пор не прикрытым церквям-рассадникам коронавирусной инфекции.

Кроме того, Шмыгаль пояснил, что "жестить" власти начали для того, чтобы уже к концу апреля, в самое начало пика заражения, сделать карантин избирателным для детей, студентов и пенсионеров, но отменить для трудоспособного населения.