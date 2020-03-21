Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

На Харьковщине ввели режим ЧС: Что изменится?

Вчера, 18:00
На Харьковщине ввели режим ЧС: Что изменится? - фото 1
На Харьковщине ввели режим ЧС: Что изменится?

В суботу, 21 марта, Харьковская ОГА объявила чрезвычайную ситуацию в регионе в связи с пандемией COVID-19.

Аваков предрек Украине полный карантин

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Для ликвидации последствий ЧС в области будет создан штаб во главе с замглавы ХОГА Михаилом Черняком. Отныне все службы, брошенные на борьбу с Covid-19, переходят в режим работы в условиях ЧС.

В дальнейшем предполагается усиление карантинных мер в Харьковской области. В честности, речь идет о необходимости соблюдения масочного режима в транспорте и ТРЦ.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы. Подробнее об этом читайте здесь.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Карантин в Украине Пандемия коронавируса Харьковская область Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В Киеве утроилось количество зараженных СOVID-19: Все подробности - фото 1
В Киеве утроилось количество зараженных СOVID-19: Все подробности
Вчера, 20:13
СOVID-19 влупил по оккупированному Крыму: Раскрыты детали - фото 1
СOVID-19 влупил по оккупированному Крыму: Раскрыты детали
Вчера, 19:30
Боевики "ДНР" закрыли КПВВ: Но не для всех - фото 1
Боевики "ДНР" закрыли КПВВ: Но не для всех
Вчера, 16:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00