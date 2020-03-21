На Харьковщине ввели режим ЧС: Что изменится?

На Харьковщине ввели режим ЧС: Что изменится?

В суботу, 21 марта, Харьковская ОГА объявила чрезвычайную ситуацию в регионе в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Для ликвидации последствий ЧС в области будет создан штаб во главе с замглавы ХОГА Михаилом Черняком. Отныне все службы, брошенные на борьбу с Covid-19, переходят в режим работы в условиях ЧС.

В дальнейшем предполагается усиление карантинных мер в Харьковской области. В честности, речь идет о необходимости соблюдения масочного режима в транспорте и ТРЦ.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы. Подробнее об этом читайте здесь.