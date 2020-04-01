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Кабмин ужесточил карантин в Украине: Что нельзя делать?

17:00
Кабмин ужесточил карантин в Украине: Что нельзя делать? - фото 1
Кабмин ужесточил карантин в Украине: Что нельзя делать?

В среду, 1 апреля, Кабмин ужесточил меры карантина, направленные на борьбу с пандемией коронавируса в Украине.

Зеленский хочет ужесточить карантин: Что изменится?

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно постановлению Кабмина, во время карантина запрещено:

  • пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
  • перемещение группой больше двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
  • пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
  • посещение спортивных и детских площадок;
  • проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы госорганов и органов местного самоуправления.

 

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

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