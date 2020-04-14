Ситуация стабилизируется: Зеленский отчитался о коронавирусе
Во вторник, 14 апреля, президент Владимир Зеленский традиционно отчитался о противодействии пандемии коронавируса в Украине.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.
"Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло и благодаря сознательности граждан, которые постоянно придерживаются самоизоляции. И это следует продолжать", - заявил политик и призвал украинцев придерживаться норм карантина.
"Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно двадцатые числа апреля. Именно поэтому важно на Пасху каждому украинцу оставаться дома", - добавил глава государства.
Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.
25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.
1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.
6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.