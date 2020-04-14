Ситуация стабилизируется: Зеленский отчитался о коронавирусе

Ситуация стабилизируется: Зеленский отчитался о коронавирусе

Во вторник, 14 апреля, президент Владимир Зеленский традиционно отчитался о противодействии пандемии коронавируса в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло и благодаря сознательности граждан, которые постоянно придерживаются самоизоляции. И это следует продолжать", - заявил политик и призвал украинцев придерживаться норм карантина.

"Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно двадцатые числа апреля. Именно поэтому важно на Пасху каждому украинцу оставаться дома", - добавил глава государства.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.