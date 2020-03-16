Украина усиливает карантин - какие ограничения вводятся

Украина усилиивает меры безопасности

Президент Зеленский выступил с обращением к нации и рассказал о новых шагах, направленный на борьбу с COVID-19.

В своем обращении президент сообщил, что со вторника, 17 марта, по всей стране должны быть закрыты все ТРЦ, общественные центры, рынки, ЦНАПы, дискотеки, парикмахерские и прочие заведения. Работать должны лишь продуктовые магазины, аптеки и АЗС.

Рестораны и кафе смогут лишь работать по дистанционным заказам.

В двух областях, где выявлен коронавирус нового типа - Житомирской и Черновицкой - вводится чрезвычайное положение.

С 18 марта прерывается железнодорлжное и автобусное сообщение между городами страны, прекращает работу метро, наземный транспорт будет работать с ограничениями - не более 10 человек в маршрутке и не более 20 в автобусе/троллейбусе/трамвае.

Пенсионеры, получающие меньше 5 000 грн. должны получить доплату в 1 000 грн.

Также парламент и регулирующие структуры должны рассмотреть пакет предложений о так называемых “налоговых каникулах” для бизнеса на время эпидемии.

Помочь и профинансировать это все предполагается из государственного бюджета, а также с помощью МВФ, от этой организации президент ждет так называемый "кредит помощи".

Также президент постановил запретить МОЗ делать плановые операции, делать только срочные и необходимые.

Должны быть запрещены мероприятия численностью более 10 чел., в том числе обряды и церемонии.

Должно ограничить экспорт продуктов питания, а местным властям предписано обеспечить бесперебойную работу продуктовых магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банков. Работать должны все госорганы, медицинские учреждения, правоохранители.

Напомним, в нашей стране на данный момент 5 выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа, один человек от последствий штамма умер в Радомышле (Житомирская область). Еще одна украинка умерла от COVID-19 в Италии.

Обращение президента Зеленского - 16.03.2020:

Организации должны отправить своих сотрудников на удаленную работу или предоставить им отпуск.

При этом Верховна Рада продолжит работу, как и Кабмин. Рада должна оформить предложенное законодательно.