Пандемия коронавируса Сергей Сивохо Владимир Зеленский война на Донбассе

Украина усиливает карантин - какие ограничения вводятся

18:20
Украина усилиивает меры безопасности - фото 1
Украина усилиивает меры безопасности

Президент Зеленский выступил с обращением к нации и рассказал о новых шагах, направленный на борьбу с COVID-19.

В своем обращении президент сообщил, что со вторника, 17 марта, по всей стране должны быть закрыты все ТРЦ, общественные центры, рынки, ЦНАПы, дискотеки, парикмахерские и прочие заведения. Работать должны лишь продуктовые магазины, аптеки и АЗС.

Зеленский создал Совет по борьбе с коронавирусом

Рестораны и кафе смогут лишь работать по дистанционным заказам.

В двух областях, где выявлен коронавирус нового типа - Житомирской и Черновицкой - вводится чрезвычайное положение.

С 18 марта прерывается железнодорлжное и автобусное сообщение между городами страны, прекращает работу метро, наземный транспорт будет работать с ограничениями - не более 10 человек в маршрутке и не более 20 в автобусе/троллейбусе/трамвае.

Пенсионеры, получающие меньше 5 000 грн. должны получить доплату в 1 000 грн.

Также парламент и регулирующие структуры должны рассмотреть пакет предложений о так называемых “налоговых каникулах” для бизнеса на время эпидемии.

Помочь и профинансировать это все предполагается из государственного бюджета, а также с помощью МВФ, от этой организации президент ждет так называемый "кредит помощи".

Также президент постановил запретить МОЗ делать плановые операции, делать только срочные и необходимые.

Должны быть запрещены мероприятия численностью более 10 чел., в том числе обряды и церемонии.

Должно ограничить экспорт продуктов питания, а местным властям предписано обеспечить бесперебойную работу продуктовых магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банков. Работать должны все госорганы, медицинские учреждения, правоохранители.

Напомним, в нашей стране на данный момент 5 выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа, один человек от последствий штамма умер в Радомышле (Житомирская область). Еще одна украинка умерла от COVID-19 в Италии.

Обращение президента Зеленского - 16.03.2020:

Организации должны отправить своих сотрудников на удаленную работу или предоставить им отпуск.

При этом Верховна Рада продолжит работу, как и Кабмин. Рада должна оформить предложенное законодательно.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса Владимир Зеленский метро Житомирская область Черновицкая область Новости Украина МВФ Верховна Рада
БЕЗ ТАБУ
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом: Раскрыты детали - фото 1
Зеленский создал Совет по борьбе с коронавирусом: Раскрыты детали
16:30
МИД назвал количество украинцев, больных коронавирусом - фото 1
МИД назвал количество украинцев, больных коронавирусом
14:30
В Украине от коронаваруса излечился один человек - фото 1
В Украине от коронаваруса почти излечился один человек
13:18
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00