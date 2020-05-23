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Очередной "слуга народа" слег с коронавирусом: Что известно?

13:30
Очередной "слуга народа" слег с коронавирусом: Что известно? - фото 1
Очередной "слуга народа" слег с коронавирусом: Что известно?

У нардепа фракции "Слуга народа" Юрия Аристова диагностировали коронавирус.

У нардепа выявили двухстороннюю пневмонию – ФОТО

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Глава бюджетного комитета депутат Аристов (Слуга народа) заболел COVID-19", - кратко написал политик в Telegram.

Сам "слуга народа" пока не подтвердил, и не опровергнул эту информацию.

Что было ранее?

Отметим, что если данные Гончаренко являются достоверными, то уже второй случай заболевания коронавирусом в Раде за эту неделю. Так, 19 мая стало известно о заболевании нардепа от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича. На следующий день политсила депутата заявила об уходе из Рады на тотальную самоизоляцию.

Важно знать, что…

За время карантина COVID-19 успел подкосить целую плеяду украинских политиков. Так, в свое время коронавирусом переболели нардепы Сергей Шахов, Анна Скороход, Сергей Вельможный, Руслан Горбенко, Сергей Рудык, олигарх Вадим Новинский и экс-глава СБУ Валерий Хорошковский.

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Пандемия коронавируса Верховна Рада Алексей Гончаренко Партия Слуга народа Новости Украина
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