Очередной "слуга народа" слег с коронавирусом: Что известно?

Очередной "слуга народа" слег с коронавирусом: Что известно?

У нардепа фракции "Слуга народа" Юрия Аристова диагностировали коронавирус.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Глава бюджетного комитета депутат Аристов (Слуга народа) заболел COVID-19", - кратко написал политик в Telegram.

Сам "слуга народа" пока не подтвердил, и не опровергнул эту информацию.

Что было ранее?

Отметим, что если данные Гончаренко являются достоверными, то уже второй случай заболевания коронавирусом в Раде за эту неделю. Так, 19 мая стало известно о заболевании нардепа от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича. На следующий день политсила депутата заявила об уходе из Рады на тотальную самоизоляцию.

Важно знать, что…

За время карантина COVID-19 успел подкосить целую плеяду украинских политиков. Так, в свое время коронавирусом переболели нардепы Сергей Шахов, Анна Скороход, Сергей Вельможный, Руслан Горбенко, Сергей Рудык, олигарх Вадим Новинский и экс-глава СБУ Валерий Хорошковский.