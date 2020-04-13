У нардепа выявили двухстороннюю пневмонию – ФОТО

У нардепа выявили двухстороннюю пневмонию – ФОТО

У нардепа из группы "Доверие" Сергея Вельможного выявили двухстороннюю пневмонию.

Об этом он сообщил в Facebook.

"К сожалению...К сожалению, мои Друзья, это случилось. Прошёл компьютерную томографию лёгких. Результат - двухсторонняя пневмония... Нет слов, я подавлен...", - написал политик.

Напомним, на данный момент китайский коронавирус успел подкосить целую плеяду украинских политиков:

18 марта пресс-служба МОЗ заявила, что среди больных коронавирусом числится нардеп Сергей Шахов, ранее отдыхавший в Куршавеле (Франция). После возвращения в Украину политик принял участие в работе комитета экологии; на внеочередном заседании ВРУ он участия не принимал.

21 марта Шахова госпитализировали в столичную больницу с воспалением легких.

22 марта коронавирус диагностировали у еще одного нардепа - Сергея Вельможного.

Немного погодя печальную эстафету перенял "слуга народа" Руслан Горбенко.

24 марта стало известно о заболевании депутата Сергея Рудыка и экс-главы СБУ Валерия Хорошковского.

28 марта на COVID-19 пожаловалась нардеп Анна Скороход.