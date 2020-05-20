COVID-19 влупил по нардепу из "Батькивщины" – Гончаренко

COVID-19 влупил по нардепу из "Батькивщины" – Гончаренко

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Олег Мейдич заболел коронавирусом. Его состояние на данный момент неизвестно.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

"У нардепа Олега Мейдича из Батькивщины диагностировали COVID-19", - кратко написал политик.

Для справки

Олег Мейдич является первым заместителем главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

Свое состояние он пока не комментирует: последний пост политика в Facebook датируется 10 мая. В "Батькивщине" тоже пока что не подтверждают и не опровергают эту информацию. Данные о последних контактах нардепа, в том числе и с Юлией Тимошенко, пока что отсутствуют.

Не Мейдичем единым

За время карантина COVID-19 успел подкосить целую плеяду украинских политиков. Так, в свое время коронавирусом переболели нардепы Сергей Шахов, Анна Скороход, Сергей Вельможный, Руслан Горбенко, Сергей Рудык, олигарх Вадим Новинский и экс-глава СБУ Валерий Хорошковский.