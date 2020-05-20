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Фракция "Батькивщины" ушла на тотальную самоизоляцию: Названа причина

11:00
Фракция "Батькивщины" ушла на тотальную самоизоляцию: Названа причина - фото 1
Фракция "Батькивщины" ушла на тотальную самоизоляцию: Названа причина

В среду, 20 мая, парламентская фракция "Батькивщины "заявила об уходе на самоизоляцию.

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Об этом заявила замглавы ВРУ нардеп от "Батькивщины" Елена Кондратюк.

"Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракций. Это фракции "Батькивщина". К сожалению, один из наших коллег, а именно Олег Мейдич заболел, у него подтвержден коронавирус. И все депутаты фракции пошли на самоизоляцию, и пока не будет тестирование проведено каждому из депутатов, и не будет решения о том, что они здоровы - они не вернутся в этот зал", - сказала политик.

Для справки

Олег Мейдич является первым заместителем главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики. Вечером 19 мая депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил о заболевании политика коронавирусом.

Какие-либо уточняющие данные на фб-странице Олега Мейдича и партии "Батькивщина" на данный момент отсутствуют.

Отметим, что за время карантина COVID-19 успел подкосить целую плеяду украинских политиков. Так, в свое время коронавирусом переболели нардепы Сергей Шахов, Анна Скороход, Сергей Вельможный, Руслан Горбенко, Сергей Рудык, олигарх Вадим Новинский и экс-глава СБУ Валерий Хорошковский.

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Юлия Тимошенко Батьківщина Верховна Рада Карантин в Украине Пандемия коронавируса Новости Украина
Украинская правда
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