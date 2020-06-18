Нурсултан Назарбаев подхватил коронавирус: Все подробности

Нурсултан Назарбаев подхватил коронавирус: Раскрыты детали

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заболел коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, "повода для беспокойств нет", Назарбаев "продолжает работать дистанционно". О здоровье других членов правящей верхушки Казахстана пока ничего не сообщается. Напомним, что 19 марта 2019 г. Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента, оставив за собой посты председателя Совета безопасности республики, правящей партии "Нур Отан" и Ассамблеи народа Казахстана.

Таким образом политику удалось сохранить властные полномочия в своих руках.

Отметим, что…

От начала пандемии коронавирус успел подкосить целую плеяду известных политиков. В частности, ранее COVID-19 переболели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава правительства Армении Никол Пашинян, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Не минула чаша сия и украинскую элиту. Так, в свое время коронавирус подкосил здоровье таких политиков, как Сергей Шахов, Анна Скороход, Сергей Вельможный, Руслан Горбенко, Сергей Рудык, Вадим Новинский и Валерий Хорошковский.