Дмитрий Песков загремел в больницу с COVID-19: Что известно?

Дмитрий Песков загремел в больницу с COVID-19: Что известно?

Во вторник, 12 мая, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков был госпитализирован в больницу с коронавирусом.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Интерфакс-Россия".

"Да, заболел. Лечусь", - кратко прокомментировал свое состояние соратник Путина.

Отметим, что по состоянию на 12 мая Россия занимает вторую строчку в мире по количеству заболевших COVID-19. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, правительство РФ так не ввело карантин, заменив его т.н. "режимом самоизоляции". По факту, этот шаг позволяет Кремлю экономить на выплатах соцпомощи безработным гражданам.

Напомним, 30 апреля стало известно о госпитализации премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Временным главой правительства стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.