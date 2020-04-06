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Борис Джонсон срочно госпитализирован в больницу: Что происходит?

08:31
Борис Джонс срочно госпитализирован в больницу: Что происходит? - фото 1
Борис Джонс срочно госпитализирован в больницу: Что происходит?

В воскресенье, 5 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован в больницу из-за сохранения симптомов COVID-19.

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Об этом сообщает BBC со ссылкой на Даунинг-Стрит.

Главу правительства доставили в лондонский госпиталь с высокой температурой. Несмотря на болезнь, премьер-министр по прежнему продолжает исполнять свои обязанности. Как уточнил источник, в понедельник утром Борис Джонсон должен сдать очередной тест на коронавирус.

"Это предупредительный шаг, поскольку у премьер-министра сохраняются постоянные симптомы коронавируса спустя 10 дней после получения положительного результата теста", - заявила пресс-секретарь британского правительства.

Также она уточнила, что Борис Джонсон благодарит сотрудников NHS (Национальная служба здравоохранения – прим. ред.) за их "невероятную тяжелую работу" и призывает общественность продолжать следовать советам оставаться дома, защищая таким образом NHS и "спасая другие жизни".

Напомним, украинская звезда Голливуда заболела коронавирусом.

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BBC
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