Премьер Армении заболел коронавирусом: Раскрыты детали

Премьер Армении заболел коронавирусом: Раскрыты детали

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Facebook политика.

По словам Пашиняна, ранее у него не было симптомов, однако он решил сдать тест на COVID-19, т.к. намеревался посетить воинские части. Анализы показали позитивный результат.

Как уточнил политик, члены его семьи тоже подхватили коронавирус; к счастью, они болеют бессимптомно и без повышенной температуры. Также Пашинян добавил, что он продолжит свою работу в режиме самоизоляции.

Отметим, что…

От начала пандемии коронавирус успел подкосить целую плеяду известных политиков. В частности, ранее COVID-19 переболели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Не минула чаша сия и украинскую элиту. Так, в свое время коронавирусом переболели нардепы Сергей Шахов, Анна Скороход, Сергей Вельможный, Руслан Горбенко, Сергей Рудык, олигарх Вадим Новинский и экс-глава СБУ Валерий Хорошковский.