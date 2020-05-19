Путин вернул Мишустину полномочия премьера России

Путин вернул Мишустину обязанности премьера России

Президент РФ Владимир Путин вернул Михаилу Мишустину полномочия премьер-министра России.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на указ президента России

"1. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 2020г. №300 «Об исполнении обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации» 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Напомним, 30 апреля стало известно о госпитализации премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Временным главой правительства стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

12 мая коронавирус был диагностирован у еще одного чиновника из окружения президента России – Дмитрия Пескова. Политик в срочном порядке был госпитализирован в больницу.

По официальным данным, Владимир Путин длительное время не встречался ни с Мишустиным, ни со своим пресс-секретарем, следовательно заразиться COVID-19 от них он никак не мог. Предположительно, на данный момент президент России пребывает в полной изоляции от своих подчиненных.