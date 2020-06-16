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Елену Зеленскую срочно госпитализировали в больницу: Что происходит?

10:08
Елену Зеленскую срочно госпитализировали в больницу: Что происходит? - фото 1
Елену Зеленскую срочно госпитализировали в больницу: Что происходит?

Во вторник, 16 июня, первую леди Украины Елену Зеленскую срочно госпитализировали в больницу.

COVID-19 влупил по очередному "слуге народа": Что известно?

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Жену Президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве.
Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус. Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода она не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

На данный момент первая леди находится в изоляции. Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и его детей показали отрицательный результат.

Что было ранее?

12 июня первая леди Украины Еленая Зеленская заявила о заболевании коронавирусом. Тесты президента страны и его детей показали отрицательный результат.

Сутками позже некоторые СМИ, ссылаясь на инсайды, распространили информацию о болезни советника президента Руслана Демченко и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Ранее политики пребывали во Франции, где встречались с внешнеполитическим советником Макрона Эммануэлем Бонном.

Позже информация о вспышке коронавируса в ОПУ была опровергнута официальными источниками.

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