Кріпосна 2: Сколько серий, время и график выхода

Наталья Васько - звезда второго сезона сериала

2 сентября на канале СТБ выходит второй сезон сериала Кріпосна. Без Табу публикует график выхода всех серий самого ожидаемого телепроекта осени.

Боссы канала решили не лишать людей праздника и не томить долгим ожиданием, а потому первую неделю сентября будут показывать сразу по 2 серии, далее график войдет в более традиционное русло - по одной серии за вечер.

Главную роль в сериале Кріпосна исполняет россиянка Катерина Ковальчук, такж в ролях - Станислав Боклан, Ольга Сумская, Марк Дробот, Анна Сагайдачная, Олеся Жураковская, Юлия Ауг, Михаил Гаврилов, Максим Радугин, Наталка Денисенко и другие.

Во втором сезоне зрители познакомятся ближе с новыми яркими героями. Фатима Горбенко сыграла запретную любовь Николая Дорошенко - Елену Кореневу. Алина Коваленко исполнила роль суфражистки и звезды светских раутов Ольги Родзевич. Наталья Васько исполнила роль жесткой и вместе с тем добросердечной владелицы борделя мадам Макаровой. Екатерину Варченко зрители увидят в роли сотрудницы борделя Насти.

Катерина Ковальчук - главная героиня сериала Кріпосна

Кріпосна 2: Расписание и время выхода всех серий сезона

25, 26 серия - 02 сентября 21:00

27, 28 серия - 03 сентября 21:00

29,30 серия - 04 сентября 21:00

31, 32 серия - 05 сентября 21:00

33 серия - 09 сентября 21:00

34 серия - 10 сентября 21:00

35 серия - 11 сентября 21:00

36 серия - 12 сентября 21:00

37 серия - 16 сентября 21:00

38 серия - 17 сентября 21:00

39 серия - 18 сентября 21:00

40 серія - 19 сентября 21:00

41 серия - 23 сентября 21:00

42 серия - 24 сентября 21:00

43 серия - 25 сентября 21:00

44 серия - 26 сентября 21:00

45 серия - 30 сентября 21:00

46 серия - 01 октября 21:00

47 серия - 02 октября 21:00

48 серия, финал сериала - 03 октября о 21:00.

Второй сезон стартует 2 сентября 2019

Всего во втором сезоне будет 24 серии. Финал сезона - 3 октября 2019