Кріпосна 2 сезон 5 и 6 серии: Что будет в новых эпизодах

Кріпосна - смотрите анонс новых серий 2 сезона

В среду, 4 августа, ровно в 21:00 на канале СТБ состоится премьера новых эпизода исторического сериала Кріпосна. Все подробности, анонс и описание 5-6 серий сериала - на Без Табу.

В премьерную неделю показа сериала Кріпосна будут выходить сразу по две серии. В среду состоится премьера 5 и 6 эпизодов. По общей хронологии - это 29 и 30 серии.

Начало всех серий - в 21:00.

Кріпосна 2 - Описание 5-6 (29-30) серий - что будет в новых эпизодах:

Павлина узнает, что Степана и Катерины больше нет в живых…

Натали ссорится с Григорием: после случая с Лидией, она панически боится крепостных, требует, чтобы Григорий был рядом. Поведение Натали Григория раздражает. К тому же, ранее после укола он назвал жену Катериной…

Кріпосна 2 - смотрите онлайн анонс 5 и 6 серий (доступно на YouTube):

В ролях: Катерина Ковальчук, Алексей Яровенко, Станислав Боклан, Ольга Сумская, Марк Дробот, Олеся Жураковская, Михаил Гаврилов, Ксения Мишина и другие

В четверг, 5 августа, в эфир на СТБ выйдут 7 и 8 эпизоды сериала.

Всего во втором сезоне сериала будет 24 эпизода. Финал второго сезона исторической драмы Кріпосна - 3 октября. Все подробности сюжет, описание серий, биографии актеров и видео - на Без Табу.