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Кріпосна 2 сезон 15 и 16 серии - смотрите онлайн трейлер и что будет в новых сериях

16:50
Кріпосна 2 сезон 15 и 16 серии - смотрите онлайн трейлер и что будет в новых сериях - фото 1

Ровно в 21:00 в четверг, 12 сентября, на канале СТБ начнется показ новых эпизодов сериала Кріпосна 2. Все подробности премьеры смотрите и читайте на Без Табу.

В общей хронологии сериала это будут 39 и 40 серии соответственно. Смотрим онлайн на СТБ, на Без Табу читайте описание ключевых эпизодов новых серий.

Кріпосна 2 сезон - Обзор 13 и 14 серий

Кріпосна 2 - что будет в 15 (39) серии:

Григорий Петрович продолжает поиски Кати, обещанная сумма в 5000 рублей возбудила живой интерес мошенников и проходимцев, они засыпают его письмами: по всей стране находятся люди, которые якобы видели девушку, просят то задаток, то денег на дорогу. Червинский понимает, что его пытаются обмануть, однако вскоре Червинский получает еще одно письмо и понимает, что вышел на след пропавшей девушки. Катя Вербицкая же сталкивается у Кореневых с Андреем Жаданом, и он требует ее немедленного покинуть дом вице-губернатор.

Кріпосна 2 сезон 15 и 16 серии - смотрите онлайн трейлер и что будет в новых сериях - фото 187638

А еще Катя случайно услышал разговор Николая Дорошенко и Елены Александровны Кореневой. Она пообещала Кореневой никому не раскрывать ее тайну, а Елена не выдержала и рассказала Кити историю своей несчастной любви к Дорошенко.

Александр собирается увести Натали в Италию, но она хочет провести какое-то время в монастыре. Николай против, но под натиском дочери соглашается.

Яков узнает, что Павлина помогает беременной Галине, и наказывает обоих. Тогда Дарина устраивает Галю к родственникам на дальнем хуторе. Галя уговаривает Назара взять Олексу в ученики. Николай и Елена возобновляют свою связь. А Григорию снова мерещится морок.

Кріпосна 2 - что будет в 16 (40) серии:

Николай находит Решетникова, но тот очень болен. Николай нанимает врачей: ему очень нужны показания Егора.

Кріпосна 2 сезон 15 и 16 серии - смотрите онлайн трейлер и что будет в новых сериях - фото 187639

Андрей Жадан узнает от Макаровой всю правду о Катерине, просит у той прощения и помогает остаться на службе у Кореневых. А Григорию "мадам" Макарова Катерину не выдает.

Но в Киеве Григорий случайно встречает Кадошникова. У того оказываются пригласительные билеты на бал к Кореневым, где Григорий и сталкивается с Катериной.

Кріпосна 2 - смотрите онлайн анонс 15 и 16 серий:

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