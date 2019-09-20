Сериал Кріпосна: Будет ли 3 сезон

Сериал Крепостная - будет ли продолжение? / СТБ

В четверг, 19 сентября, завершился второй сезон исторического сериала Кріпосна. Главная героиня - Катя Вербицкая - наконец получила свободу и обрела личное счастье (ненадолго), но закончится ли на это ее история?

Сериал Кріпосна стал настоящим событием на украинском телевидении, сумев затмить другие проекты. Более того, сериал очень тепло приняли и зарубежом. Он стал хитом в Польше (там второй сезон сериала Zniewolona даже показали на месяц раньше, чем в Украине) и многих других странах.

Изначально история задумывалась как раз на два сезона и 48 серий, однако курицу, несущую золотые яйца, точно не стоит убивать. Во всяком случае - не взвесив все за и против. А потому финал второго сезона сделали открытым - Андрей Жадан освободил Катю Вербицкую и позвал замуж, однако при венчании у невесты упало кольцо. Плохая примета мгновенно подтвердилась - сценаристы в лучших традициях "Игры престолов" вновь умертвили главного мужского персонажа второго сезона (как и сезоном ранее).

#ЖаданЖиви

Сразу после окончания второго сезона канал СТБ спросил в соцсетях о продолжении своих читателей. Пост в инстаграме, причем, снабдили тегами #ЖаданЖиви и #МожливоВсе. Причем, последний может быть истолкован и как слоган СТБ, и как намек, что Андрей Жадан как тот Джон Сноу все-таки воскреснет.

Концовка второго сезона Крепостная для многих стала шоком, а потому в соцсетях СТБ немало гневных комменариев с требованием оживить главного мужского персонажа, который многим полюбился, особенно, после того как спас "Китти" из лап секты скопцов.

Раздумывают над возвращением Жадана и на СТБ. Так, директор департамента Вещания группы StarLightMedia Дмитрий Троицкий пообещал, что 3 сезона у сериала Крепостная будет. Правда, придеться подождать.

Сериал Крепостная - чем закончился второй сезон:

По словам Дмитрия Троицкого планируется съемка 21 серии, но они выйдут только в 2021 году. Дело в том, что проект оченльмасштабный и дорогой, костюмы и историческая достоверность - вещи сложные и затратные по всем аспектам. Также не просто будет собрать вместе актерский состав. Например, главная героиня - русская актриса Катерина Ковальчук - мечтает о Голливуде и готовится к переезду в Калифорнию. Если у девушки там все пойдет успешно, то с возвращением к роли бывшей крепостной могут возникнуть проблемы.

Также столь долгий срок ожидания объясняется тем, что StarLightMedia планирует снимать сразу два сезона (как и в случае с 1 и 2), более того - будет увеличен бюджет проекта - за счет вливаний польских партнеров, которые без ума от украинского сериала.

Чтобы скрасить годы ожидания продолжения Крепостной - держите "шпаргалку" со всеми сюжетными линиями героев исторической драмы. Напомним, по итогам двух сезонов - Николя Дорошенко с Еленой Кореневой, Орися с Назаром, Галя - с Панасом, а "Китти" - с Андреем Жаданом, которого смертельно ранит ударом ножом в грудь неизвестный всадник прямо на пороге церкви.

Уже появилась информация о том, что польский телеканал TVP начал переговоры с каналом СТБ об совместном выпуске новых сезонов Zniewolona. Также ожидается, что будет расширена география шоу - добавятся польские локации, где осталось немало памятников архитектуры 19 века в надлежащем состоянии.

В общем - ждем продолжения сериала Крепостная и #ЖаданЖиви.